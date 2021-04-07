İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Nisan 2021 Çarşamba / 25 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1452
  • EURO
    9,6896
  • ALTIN
    456.063
  • BIST100
    1420.59
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 8 ölü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 00:45 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:45
ABONE OL

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Kajuru ve Doka bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Aruwan, saldırılarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.