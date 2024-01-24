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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 8 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı: 8 ölü
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca çok sayıda ev kundaklandı.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, saldırının ardından Mangu bölgesinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Plateau eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak silahlı kişilerin 25 Aralık'ta Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

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