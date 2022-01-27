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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 01:11 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 01:12
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı ve 100'e yakın kişi ise korkudan evlerini terk etti.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Bu arada Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle bugün bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Son olarak 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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