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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı düzenlenen hapishaneden 240 mahkum firar etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde, hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 240 mahkumun firar ettiği bildirildi.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 15:46 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 15:46
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Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Francis Enobore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, Kogi eyaletine bağlı Kabba bölgesindeki hapishaneye saldırı düzenlediğini belirtti.

Enobore, saldırı sırasında hapishanede bulunan 294 mahkumdan 240'ının firar ettiğini söyledi.

Saldırıda 2 cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Enobore, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Enobore, firari mahkumların yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

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