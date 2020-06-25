Nijerya'da silahlı saldırılar: 14 ölü

AA 25 Haziran 2020 Perşembe 22:00 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 22:00

Katsina Emniyet Müdürü Gambo Isah, basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Danmusa bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Isah, saldırıda aralarında 1'i güvenlik gücü olmak üzere 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Isah, pek çok kişinin de evlerini terk ettiğini söyledi.

Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde de silahlı kişilerin etrafa ateş açması sonucunda ise 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

- MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI



Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.