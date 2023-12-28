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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 148'e yükseldi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 25 Aralık'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 00:15 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 148'e yükseldi
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Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, Plateau eyaletinde düzenlenen saldırılarının ardından bölgeye ziyarette bulundu.

Bokkos Bölge Başkanı Monday Kasa, Shettima'ya verdiği bilgide, köylere yapılan silahlı saldırılarda ölenlerin sayısının 148'e çıktığını belirtti.

Saldırılarda ağır yaralanan 88 kişinin tedavi altında alındığını kaydeden Kasa, "Saldırılardan 25 bölge etkilendi. 1290 ev, 81 araç ve 187 motosiklet kundaklandı." ifadesini kullandı.

OLAY

Silahlı kişiler, Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı bazı köylere 25 Aralık'ta saldırılar düzenlemişti.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıklamıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının ardından ilgili devlet kurumlarına "derhal harekete geçmeleri, bölgenin her tarafını taramaları ve suçluları yakalamaları" talimatını vermişti.

  • Plateau saldırıları
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