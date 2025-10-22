İSTANBUL 21°C / 16°C
  Nijerya'da tanker faciası: Can kaybı 35'e çıktı
Dünya

Nijerya'da tanker faciası: Can kaybı 35'e çıktı

Nijerya'nın Niger eyaletinde, dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 35'e yükseldi.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 12:41
Nijerya'da tanker faciası: Can kaybı 35'e çıktı
ABONE OL

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Sözcüsü Olusegun Ogungbemide, yaptığı yazılı açıklamada, Niger eyaletinin Katcha bölgesinde dün tankerin patlaması sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e çıktığını belirtti.

Ogungbemide, patlama nedeniyle 48 kişinin yaralandığını ve bunlardan çoğunun durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Yaralıların tedavi altına alındığını kaydeden Ogungbemide, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Niger Valisi Mohammed Umar Bago, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, olayı "endişe verici, talihsiz ve acınası" olarak nitelendirdi.

Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda dün akaryakıt taşıyan tanker devrilmişti.

Tankerin devrilmesinin ardından bazı kişilerin yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana gelmişti.

