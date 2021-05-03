Nijerya'da tehditler nedeniyle başkentte güvenlik tedbirleri artırıldı

AA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:08 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:08

Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle başkent Abuja'nın farklı yerlerinde özel polis kuvvetleri konuşlandırdıklarını belirtti.

Mba, başkentte atılan adımın suç ve şiddeti önlemeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Başkentte gördüğünüz konuşlandırma, öncellikle güvenliği artırmayı, kent sakinlerini rahatlatmayı ve suçluları uzak tutmayı amaçlıyor." dedi.

Abuja'yı ülkenin ekonomik ve siyasi merkezi olarak tanımlayan Mba, bu nedenle bölgenin önemli olduğunu kaydetti.

Nijerya'da son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya. Ülkede genelinde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırılarda 97 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi kaçırılmıştı.