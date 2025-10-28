İSTANBUL 19°C / 10°C
Dünya

Nijerya'da terör operasyonu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Ekim 2025 Salı 09:22
Nijerya'da terör operasyonu
Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gamboru Ngala bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 10 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

