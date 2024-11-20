İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4823
  • EURO
    36,3525
  • ALTIN
    2929.28
  • BIST100
    9035.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da terör örgütü Boko Haram askeri üsleri hedef aldı: 12 ölü
Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram askeri üsleri hedef aldı: 12 ölü

Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırılarda 12 askerin yaşamını yitirdiği açıklandı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram askeri üsleri hedef aldı: 12 ölü
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, örgüt üyeleri, Mobbar bölgesindeki Kareto kasabasında bulunan üsse el yapımı patlayıcılarla saldırdı ve ateş açtı.

Askeri yetkililer, saldırılarda 12 askerin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölgede barış ve istikrar için görevlendirildi! TUSAŞ'ın gözdesini öve öve bitiremediler

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, orduya başsağlığı dileklerini iletti.

50 BOKO HARAM ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Teşkilatı sözcüsü Babawale Afokabi, Nijerya ordusunun, Kaduna eyaletinin kuzeybatısında 50 Boko Haram üyesini etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Nijerya'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afokabi, 80 subay ve personelden oluşan özel kuvvetlerin, Kaduna eyaletinin Chukun yerel yönetimindeki Farin-Kasa'da teröristler tarafından pusuya düşürüldüğünü, 7 askerin bu saldırıda kaybolduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.