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Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırısı: 6 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 19:38 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:38
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Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletinin Kaga bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 asker hayatını kaybederken çok sayıda asker yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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