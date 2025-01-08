Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon: 34 ölü

Nijerya Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 6 Ocak'taki saldırının ardından teröristlere karşı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, operasyonlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütü Boko Haram üyelerinin, askeri üsse yönelik silahlı saldırısında 12 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.