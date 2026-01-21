İSTANBUL 9°C / 5°C
21 Ocak 2026 Çarşamba
  • Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'dan kanlı saldırı: 5 asker hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'dan kanlı saldırı: 5 asker hayatını kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği bombalı saldırıda, aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 5 asker yaşamını yitirdi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 19:44
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'dan kanlı saldırı: 5 asker hayatını kaybetti
Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Timbuktu bölgesinde bir askeri konvoya bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında iki üst düzey askeri yetkilinin bulunduğu 5 asker hayatını kaybetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

  • nijerya
  • Boko Haram
  • nijerya terör saldırısı

