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Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 35 üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 35 örgüt üyesi öldürüldü.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 18:04 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 18:04
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Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Eneche, operasyonda 35 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 7 örgüt üyesinin teslim olduğunu aktaran Eneche, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Eneche, sene başından bu yana toplam 621 teröristin hükümete teslim olduğunu, bunların rehabilitasyon programında bulunduğunu kaydetti.

Ülkede geçen ayda ordunun Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 350 terörist öldürülmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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