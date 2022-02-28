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Dünya

Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 01:47 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 01:47
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Borno eyaletinin Sabon Gari köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırıldı.

Borno eyaletinin Chibok bölgesinde 48 saat içinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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