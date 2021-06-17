İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2021 Perşembe / 7 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6202
  • EURO
    10,3555
  • ALTIN
    501.387
  • BIST100
    1431.31
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da terör örgütü saldırısı: 3 ölü
Dünya

Nijerya'da terör örgütü saldırısı: 3 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 00:02 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 00:02
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, teröristlerin Borno eyaletine bağlı Kwamdi köyündeki askeri üsse saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini aktaran yetkili, askeri üssün de kundaklandığını ifade etti.

Yetkili, saldırın ardından Boko Haram üyelerine düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.