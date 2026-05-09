Dünya

Nijerya'da terör saldırısı: 18 kişi katledildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

9 Mayıs 2026 Cumartesi 15:26
Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Bama bölgesine motosikletle gelen Boko Haram üyeleri, bölge sakinlerine saldırdı.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, onlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

