Nijerya'da terör saldırısı: Can kaybı yükseldi

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, yaptığı yazılı açıklamada, Lakurawa terör örgütü üyelerinin, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Usman, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 33'e yükseldiğini kaydetti.

Polisin askerlerle işbirliği içinde bölgede soruşturmalar başlattığını belirten Usman, "Bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi ve sürdürülmesi amacıyla sürekli alan hakimiyeti devriyeleri devam ediyor." dedi.

Lakurawa terör örgütü üyeleri, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.