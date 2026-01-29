İSTANBUL 16°C / 12°C
Dünya

Nijerya'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

29 Ocak 2026 Perşembe 17:28
Nijerya'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü var
Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Damasak bölgesinde askerlere saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında bir komutanın da bulunduğu 8 asker öldü, 13 asker kaçırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

