27 Şubat 2026 Cuma
Dünya

Nijerya'da terör saldırısı: Pazar yeri kan gölüne döndü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın pazar yerine düzenlediği silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti.

27 Şubat 2026 Cuma 14:07
Nijerya'da terör saldırısı: Pazar yeri kan gölüne döndü
Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Adamawa eyaletine bağlı Madagali kasabasındaki pazara silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 21 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

