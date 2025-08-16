İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da teröre ağır darbe: Ansaru'nun elebaşı yakalandı
Dünya

Nijerya'da teröre ağır darbe: Ansaru'nun elebaşı yakalandı

Nijerya güvenlik güçleri, El-Kaide bağlantılı Ansaru terör örgütünün en çok aranan liderlerinden Mahmud Muhammed Usman'ı ve örgütün üst düzey kadrosundan birçok ismi düzenlenen operasyonla yakaladı.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
Nijerya'da teröre ağır darbe: Ansaru'nun elebaşı yakalandı
ABONE OL

Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, başkent Abuja'daki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede El-Kaide bağlantılı Ansaru terör örgütünün en çok aranan elebaşlarından Abu Bara'a, Abbas ve Mukhtar kod adlarıyla bilinen Usman'ın düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Ribadu, Usman'ın yanı sıra terör örgütünün bir diğer sözde üst düzey yöneticisi Abubakar Abba ile çok sayıda teröristin de yakalandığını aktardı.

Operasyonun mayısta başlatıldığını ve temmuzda sonuçlandığını belirten Ribadu, "Yüksek riskli, istihbarata dayalı bir terörle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı ve Ansaru terör örgütünün üst yönetimi etkisiz hale getirildi." dedi.

Ribadu, 2012'de Boko Haram'dan ayrılarak kurulan Ansaru'nun başlangıçta kendisini "daha insancıl bir alternatif" olarak tanıttığını belirterek, terör örgütünün kısa sürede güvenlik güçleri, siviller ve devlet altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.

Yakalanan örgüt elebaşlarının Nijerya'da son yıllarda gerçekleştirilen birçok büyük saldırının planlayıcısı olduğunu söyleyen Ribadu, "Ülkemizi hedef alan bu tehdide karşı güvenlik güçlerimiz kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

  • nijerya
  • terör örgütü
  • operasyon
  • Ansaru

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.