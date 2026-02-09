İSTANBUL 11°C / 5°C
9 Şubat 2026 Pazartesi
  Nijerya'da terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkedeki terör ve silahlı çete tehditlerini ortadan kaldırmak için güvenlik güçlerini güçlendirmeye devam edeceğini belirterek, 'Kararlılık ve dirençle kazanacağız.' dedi.

9 Şubat 2026 Pazartesi 19:00
Tinubu, başkent Abuja'da Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen Nijerya Ulusal Ekonomik Konseyi (NEC) Toplantısı'nda ülkedeki güvenlik sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Hükümetin ülkedeki terör ve silahlı çete tehditlerini ortadan kaldırmak için güvenlik güçlerini güçlendirmeye devam edeceğini söyleyen Tinubu, "Kararlılık ve dirençle kazanacağız." dedi.

Tinubu, terör ve silahlı çete faaliyetlerinin ülke için "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Hepimizi geceleri uykusuz bırakan mesele budur. Ancak sizi temin ederim ki kazanacağız. Bu terör ve haydutluğu aşacağız." diye konuştu.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkenin Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.

