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Dünya

Nijerya'da tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 39 bini geçti

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 39 binin üzerine çıktı.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:19 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:19
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 256 bin 38 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 591 artarak 39 bin 539'a yükseldiği kaydedildi.

Son 24 saatte 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 845'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 16 bin 559 olduğu bildirildi.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Edo, Rivers ve Delta ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 814 bin aştı, 17 bin 146 kişi hayatını kaybetti.

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