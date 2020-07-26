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Dünya

Nijerya'da tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 40 bine yaklaştı

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 39 bin 977'ye yükseldi.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 09:34 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 09:34
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülke genelinde şimdiye kadar 259 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 438 artarak 39 bin 977'ye ulaştı.

Son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 856 oldu. İyileşen hasta sayısı da 16 bin 948'e çıktı.

Lagos 14 bin 300, başkent Abuja 3 bin 451, Oyo 2 bin 517, Edo 2 bin 165, Rivers 1640 ve Delta 1464 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 832 bin aştı, 17 bin 563 kişi hayatını kaybetti.

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