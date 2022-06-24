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Dünya

Nijerya'da ticareti yasak olan 2 bin 820 eşek derisi ele geçirildi

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, ticareti yasak olan 2 bin 820 eşek derisinin ele geçirildiği bildirildi.

AA24 Haziran 2022 Cuma 18:18 - Güncelleme:
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Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, ordunun aldığı istihbarat üzerine Kebbi eyaletinin Bahindi-Dogon bölgesinde operasyon düzenlediğini belirtti.

Attah, operasyonda bölgenin Rimi Nehri yakınlarında yurt dışına kaçırılmak üzere bekletilen 2 bin 820 eşek derisinin ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen eşek derilerinin Orman Koruma Müdürlüğüne teslim edildiğini ifade eden Attah, hayvanların yok olma tehlikesi nedeniyle ülkede eşek derisi ticaretinin yasa dışı olduğunu söyledi.

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