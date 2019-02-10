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Nijerya'da yakıt tankeri patladı: 7 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

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Anambra Polis Sözcüsü Haruna Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Awka bölgesinde bir tankerde henüz nedeni bilmeyen patlama gerçekleştiğini söyledi. Muhammed, patlamada 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Muhammed, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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