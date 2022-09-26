İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2022 Pazartesi / 1 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4592
  • EURO
    17,7949
  • ALTIN
    964.707
  • BIST100
    3260.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da yaygın elektrik kesintisini meydana geldi
Dünya

Nijerya'da yaygın elektrik kesintisini meydana geldi

Nijerya'da şebeke arızası nedeniyle 5 saatten uzun süredir yaygın elektrik kesintisi meydana geldi.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 20:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, sabah elektrik şebekesinin arızalanmasının yaygın elektrik kesintilerine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, arızanın sebebi belirtilmezken, elektriğin yeniden sağlanması için çalışma yapıldığı ifade edildi.

Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, bu yıl en az 7 kez "tam sistem çökmesi" meydana geldi.

Nijerya, 12 bin 500 megavat kurulu güce sahip ancak bunun yaklaşık dörtte birini üretiyor. Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.