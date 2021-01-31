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Dünya

Nijerya'da yine korsan vakası: Denizciler kurtarıldı

Nijerya kara sularında korsanlar tarafından alıkonulan 6 Ukraynalı denizci kurtarıldı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 00:07 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 00:07
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nijerya kara sularında korsanlar tarafından kaçırılan 6 Ukraynalı denizcinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Zelenskiy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalı diplomatlara ve denizcilerin serbest bırakılmalarında payı olan herkese minnettar olduğunu belirtti.

Nijerya kara sularında 1,5 ay önce alıkonulan "Stevia" isimli geminin mürettebatından 6 Ukraynalı denizcinin serbest bırakıldığını kaydeden Zelenskiy, "Vatandaşlarımız güvende ve yakın zamanda vatanlarına dönüşlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de korsanların saldırısı sonucu "Stevia" isimli gemideki 6 Ukraynalının aralarında bulunduğu 8 kişilik mürettebat kaçırılmıştı.

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