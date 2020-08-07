İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ağustos 2020 Cuma / 17 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3418
  • EURO
    8,6899
  • ALTIN
    486.397
  • BIST100
    994.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan tekne battı. Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını kaybetti.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 10:51 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 10:51
ABONE OL

Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Sadiq, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletteki Birjingo Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Sadiq, arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Bölgede diğer yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Sadiq, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Teknede kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.