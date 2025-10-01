İSTANBUL 22°C / 14°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

  Nijerya'da yolcu teknesi alabora oldu! Çok sayıda ölü var
Dünya

Nijerya'da yolcu teknesi alabora oldu! Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın Kogi eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 15:11
Nijerya'da yolcu teknesi alabora oldu! Çok sayıda ölü var
Kogi Enformasyon Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, Kogi'nin Ibaji bölgesinden İlushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan teknenin, Niger Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Kazada 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Fanwo, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Fanwo, eyalet hükümetinin, böyle bir trajedinin tekrarlanmasını önlemek amacıyla su yollarındaki güvenlik önlemlerini iyileştirmek için federal kurumlarla işbirliği içinde devam eden çabaları yoğunlaştıracağını ifade etti.

Ülkenin kuzeyinde son iki ayda meydana gelen tekne kazalarında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

