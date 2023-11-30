Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 25 ölü, 15 yaralı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kwara İtfaiye Servisi Sözcüsü Hassan Adekunle, yaptığı açıklamada, Jebba-Bode kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin seyir halindeki yolcu otobüsü ve iki araca çarpması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Adekunle, yangında ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adekunle, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Adekunle, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.