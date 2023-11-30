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Dünya

Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 25 ölü, 15 yaralı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde akaryakıt tankeri, yolcu otobüsü ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 02:39 - Güncelleme:
Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 25 ölü, 15 yaralı
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Nijerya'nın Kwara eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kwara İtfaiye Servisi Sözcüsü Hassan Adekunle, yaptığı açıklamada, Jebba-Bode kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin seyir halindeki yolcu otobüsü ve iki araca çarpması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Adekunle, yangında ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adekunle, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Adekunle, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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