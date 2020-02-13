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Dünya

Nijerya'daki çatışmalarda geçen yıl 3 bin 188 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da geçen yıl yaşanan çatışmalarda, 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

AA13.02.2020  13:26 - Güncelleme: 13.02.2020  13:26

Nijerya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Temsilcisi Chidi Odinkalu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki şiddet olaylarının en fazla kuzeydoğudaki Borno eyaletinde yaşandığını belirtti.

Odinkalu, Ülke genelinde 2019'da yaşanan şiddet olaylarında 2 bin 707'si sivil, 481'i ise güvenlik görevlisi olmak üzere 3 bin 188 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son bir yılda 728 kişinin yaşamını yitirdiği Borno eyaletinin şiddet olaylarında listenin başında geldiğini aktaran Odinkalu, bu eyaleti sırasıyla kuzeydeki Zamfara, Kaduna, Katsina ve Taraba'nın takip ettiğini bildirdi.

Nijerya'da Boko Haram örgütü saldırılarının yanı sıra çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalar ve yasa dışı silahlı çeteler, ülke güvenliğini olumsuz etkiliyor ve birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor.

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