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Dünya

Nijerya'daki kilise saldırısının faili belli oldu

Nijerya'nın güneyinde 5 Haziran'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırının sorumlusunun terör örgütü ISWAP'ın olduğu bildirildi.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
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Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Aregbesola, ülkenin Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki bir Katolik kiliseye düzenlenen saldırının sorumlusunun, terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, başta polis olmak üzere ülkedeki tüm güvenlik birimlerini failleri yakalamaya yönlendirdiğini aktaran Aregbesola, yakında saldırganların adalete teslim edileceğini söyledi.

- Saldırıda ölü sayısı 40'a çıktı

Öte yandan, Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'den 40'a yükseldiğini kaydetti.

Akeredolu, yaralılardan 26'sının da taburcu edildiğini aktardı.

Nijerya'nın Ondo eyaletinde, 5 Haziran'da silahlı kişilerin Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet eden sivillere düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

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