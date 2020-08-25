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Dünya

Nijerya'daki operasyonlarda 150 çete üyesi yakalandı

Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı.

AA25 Ağustos 2020 Salı 19:07 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 19:07
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Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin Zamfara ve Katsina eyaletlerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 150 çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını aktaran Onyeuko, silahlı çetelere ait 30 silah, telefon, sim kartları ve önemli miktarda mühimmatı ele geçirdikleri bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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