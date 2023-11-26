Nijerya'daki saldırıda 10 kişi öldü

Taraba eyaleti polis sözcüsü Abdullahi Usman, yaptığı yazılı açıklamada, Nyicwu köyüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin rastgele ateş açtığını ifade etti.

Usman, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralanan olduğunu belirtti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirten Abdullahi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, Taraba Gençlik Lideri, yerel basına yaptığı açıklamada, saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.