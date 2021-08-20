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Dünya

Nijerya'daki selin bilançosu ağırlaşıyor

Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çok sayıda ev ve kamuya ait yapı kullanılamaz hale geldi.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 00:51 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 00:51
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Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Sekreteri Muhammed Sulaiman, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı kesimlerinde şiddetli sağanakların neden olduğu sel sonucu 454 evin yanı sıra çok sayıda kamu binasının yıkıldığını belirtti.

Sulaiman, felaket nedeniyle 2 binden fazla kişinin yerinden olduğunu kaydederek, 300 tarlanın sular altında kaldığını ifade etti.

Nijerya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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