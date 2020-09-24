İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6294
  • EURO
    8,912
  • ALTIN
    458.285
  • BIST100
    1119.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'daki yakıt tankeri patlaması... Yas ilan edildi
Dünya

Nijerya'daki yakıt tankeri patlaması... Yas ilan edildi

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlamasında sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, ülkede 2 gün yas ilan edildi.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 23:41 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:41
ABONE OL

Nijerya'nın Kogi eyaletinde akaryakıt tankerinin patlamasında ölü sayısı 30'a yükseldi, ülkede 2 gün yas ilan edildi.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı açıklamada, eyaletin Felele bölgesinde Lokoja-Abuja kara yolunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığını, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Fanwo, bu üzücü olay nedeniyle 25-26 Eylül'de 2 gün yas ilan edildiğini bildirdi.

Öte yandan Devlet Başkanlığının ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Felele bölgesinde yaşanan faciayı üzüntüyle öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, Buhari'nin olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralanlara acil şifalar dilediği ifade edildi.

Felele bölgesindeki Lokoja-Abuja kara yolunda dün bir yakıt tankerinin 5 araca çarpması sonucu patlama yaşanmış ve ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.