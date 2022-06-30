İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6961
  • EURO
    17,4742
  • ALTIN
    970.767
  • BIST100
    2403.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'daki yasa dışı petrol rafinerisinin sayısı 200'ü geçti
Dünya

Nijerya'daki yasa dışı petrol rafinerisinin sayısı 200'ü geçti

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin faaliyet gösterdiği bildirildi.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 17:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin işletildiğini belirtti.

Bu durumun ülke için oldukça "talihsiz" olduğunu söyleyen Kyari, işletilen yasa dışı rafineriler nedeniyle hükümetin milyonlarca dolar zarar gördüğünü kaydetti.

Kyari, hükümetin petrol kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek "Ülkede çok sayıda yasa dışı rafineri yok edildi. NNPC, Warri rafinerisinde hızlı bir düzenleme yapma sürecinde ve yakında faaliyete girecek." dedi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

- Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.