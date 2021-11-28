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Dünya

Nijerya'dan BAE hava yollarına yönelik yeni karar

Nijerya hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait (BAE) Emirates Hava Yollarına uçuş yasağını kaldırdı.

AA28 Kasım 2021 Pazar 01:14 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 01:16
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Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, yaptığı açıklamada, hükümetin BAE ile yaptığı görüşmelerin ardından yasağın kaldırma kararına ulaşıldığını belirtti.

Hükümetin Emirates Hava Yollarına uyguladığı uçuş yasağın bugünden itibaren kaldırdığını ifade eden Sirika, yasağın kaldırılmasının koşulsuz olduğunu açıkladı.

Sirika, ayrıca BAE'nin Nijeryalılara uyguladığı tüm seyahat kısıtlamalarını da kaldırdığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, Emirates Hava Yollarına PCR testi olmayan yolcuları aldığı gerekçesiyle mart ayında uçuş yasağı uygulamıştı. BAE buna karşın Nijerya'dan gelen yolcuları ülkeye girmelerini yasaklamıştı.

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