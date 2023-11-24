İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8281
  • EURO
    31,5005
  • ALTIN
    1845.89
  • BIST100
    7898.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'dan büyük hedef: Petrol ihracatçısı olunacak
Dünya

Nijerya'dan büyük hedef: Petrol ihracatçısı olunacak

Nijerya, gelecek yıla kadar net petrol ürünleri ihracatçısı olmayı hedeflediğini açıkladı. NNPCL Grup İcra Direktörü Mele Kyari, 'Önümüzdeki yıl itibariyle ülkede yakıt sıkıntısı yaşanmayacak çünkü petrol rafinerisinin yüzde 30'undan fazlasını hallettik.' dedi.

AA24 Kasım 2023 Cuma 01:29 - Güncelleme:
Nijerya'dan büyük hedef: Petrol ihracatçısı olunacak
ABONE OL

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL), Nijerya'nın gelecek yıla kadar net petrol ürünleri ihracatçısı olmayı hedeflediğini bildirdi.

NNPCL Grup İcra Direktörü Mele Kyari, Senato Başkanı Godswill Akpabio ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Kyari, görüşmede yaptığı açıklamada, ülkenin gelecek yıla kadar sağlam bir petrol ürünleri tedarik planının yürürlükte olduğunu belirtti.

Nijerya'nın 2024'e kadar net petrol ürünleri ihracatçısı olmayı hedeflediğini kaydeden Kyari, "Önümüzdeki yıl itibariyle ülkede yakıt sıkıntısı yaşanmayacak çünkü petrol rafinerisinin yüzde 30'undan fazlasını hallettik." dedi.

Kyari, ayrıca ülkedeki Port Harcourt rafinerisinin aralıkta faaliyete geçeceğini ve şirketin bir dizi yeni rafineri girişimini tamamlayacağını açıkladı.

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.