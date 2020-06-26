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Dünya

Nijerya'dan yabancı iş insanlarına maden ve katı mineral alanında yatırım çağrısı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak amacıyla yabancı yatırımcıları maden ve katı mineral sektörlerinde yatırım yapmaya davet etti.

AA26 Haziran 2020 Cuma 18:14 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 18:14
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Nijerya Maden ve Çelik Bakanı Olamilekan Adegbite, Nijerya-İngiliz İş Forumunda yaptığı konuşmada, "Nijerya ekonomisine gelir sağlamak amacıyla Kovid-19 sonrası süreçte yabancı iş insanlarını maden ve katı mineral sektörlerinde yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Hükümet olarak bu alandaki yatırım imkanlarını ve çözülmesi gereken eksiklikleri araştırmaya başladıklarını açıklayan Adegbite, petrol fiyatlarındaki düşüşün bu adımda etkili olduğunu kaydetti.

Adegbite, yapılan yatırımlarla bu sektörlerin gayri safi milli hasılaya yüzde 3 oranında katkı sağlayacağını ifade etti.

Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip Nijerya'da kömür, altın, kaolin, kireç taşı, kolumbit, demir ve kalay başta olmak üzere birçok maden ve katı mineral çıkarılıyor.

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