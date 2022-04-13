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Dünya

Nijerya'dan yerli aşı hamlesi! ''Gece gündüz çalışıyoruz''

Batı Afrika ülkesi Nijerya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bu yılın sonuna kadar kendi yerel aşısını üretmeye başlayacak. Nijerya'nın bu yılın sonuna kadar yerel aşı üretimine başlaması için hazır olduğunu işaret eden Adeyeye, 'Yıl sonuna kadar aşı üretimine başlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu tamamen gelişmiş aşı üreteceğimiz anlamına gelmiyor.' dedi.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 17:52 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:52
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Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen bir sağlık toplantısında, Kovid-19 salgınının ülkeye ders verdiğinin altını çizdi.

Adeyeye, ülkede yerel Kovid-19 aşısının üretilmesi için NAFDAC ile Sağlık Bakanlığının çeşitli çalışmaları yaptığını belirtti.

Nijerya'nın bu yılın sonuna kadar yerel aşı üretimine başlaması için hazır olduğunu işaret eden Adeyeye, "Yıl sonuna kadar aşı üretimine başlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu tamamen gelişmiş aşı üreteceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Ülkede 2 Nisan'dan bu yana salgın nedeniyle ölen olmazken şimdiye kadar 32 milyon kişi salgına karşı aşı yaptırdı.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 516 kişi virüse yakalandı, bunlardan 249 bin 674'ü sağlığına kavuştu, 3 bin 143 kişi ise yaşamını yitirdi.

  • Batı Afrika
  • nijerya
  • kovid-19 aşısı

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