İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2023 Cuma / 3 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0592
  • EURO
    20,6641
  • ALTIN
    1220.12
  • BIST100
    5061.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijeryalı Müslümanlar Türkiye için dua etti
Dünya

Nijeryalı Müslümanlar Türkiye için dua etti

Nijerya'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua etti.

AA24 Mart 2023 Cuma 01:29 - Güncelleme:
Nijeryalı Müslümanlar Türkiye için dua etti
ABONE OL

Başkent Abuja'daki büyük camilerden Annur Camisi'nde bir araya gelen yüzlerce Müslüman, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Cami imamlarından Ustaz Ebubekir Siddik Muhammed'in kıldırdığı namazda Müslümanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua etti.

Muhammed, namaz öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremden üzüntü duyduklarını belirtti.

Muhammed, "Türkiye gelişmiş bir ülke ve durumdan çok çabuk toparlanacak. Buna inanıyoruz. Kardeş ülke olarak onlara dua etmeye devam edeceğiz." dedi.

Muhammed, ramazanın bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.