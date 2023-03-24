Nijeryalı Müslümanlar Türkiye için dua etti

Başkent Abuja'daki büyük camilerden Annur Camisi'nde bir araya gelen yüzlerce Müslüman, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Cami imamlarından Ustaz Ebubekir Siddik Muhammed'in kıldırdığı namazda Müslümanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua etti.

Muhammed, namaz öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremden üzüntü duyduklarını belirtti.

Muhammed, "Türkiye gelişmiş bir ülke ve durumdan çok çabuk toparlanacak. Buna inanıyoruz. Kardeş ülke olarak onlara dua etmeye devam edeceğiz." dedi.

Muhammed, ramazanın bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.