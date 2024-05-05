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Dünya

Nijeryalı öğrenciler TDV bursu için ter döktü

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programından yararlanmak isteyen Nijeryalı öğrenciler, yazılı sınav ve mülakatlara katıldı.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 22:04 - Güncelleme:
Nijeryalı öğrenciler TDV bursu için ter döktü
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Ülkenin farklı eyaletinden aileleriyle birlikte 2-5 Mayıs'ta başkent Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) gelen öğrenciler, yazılı sınav ve mülakatlara girdi.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programları için başvuran öğrencilerin katılacağı ölçme değerlendirmenin ardından başarılı olanlar Türkiye'de eğitim görme fırsatı bulacak.

Mülakat komisyonunda yer alan TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine, Nijeryalı öğrencilerin TDV sınav ve mülakatlarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sınavların 4 gün sürdüğünü aktaran Ortaç, "Sınava 80 öğrenci katıldı. Bunların arasına başarılı olan öğrenciler Türkiye'de lise, lisans veya lisansüstü eğitimi görecek." dedi.

TDV burslarına 2024'te 107 farklı ülkeden 10 binin üzerinde öğrenci lise, lisans ve lisans üstü düzeylerde başvuru yaptı.

Nijerya'daki mülakat komisyonuna Ortaç'ın yanı sıra Türkiye Diyanet vakfı kıdemli eğitim uzmanı Fatih Altunbaş ve İstanbul Üniversitesi ilahiyat fakültesinden Dr. Adem Irmak da katıldı.

  • TDV uluslararası burs
  • Nijeryalı öğrenciler
  • yazılı sınav

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