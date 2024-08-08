Nijerya Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Koordinatör Bakan Wale Edun, katıldığı televizyon programında, ülkesinin petrol ürünlerinin ithalatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nijerya'nın her ay petrol ürünleri ithalatına 600 milyon dolar harcadığını belirten Edun, bu miktarın bu kadar yüksek olmasının Nijerya'nın ithal ettiği petrol ürünlerinden başka ülkelerin de faydalanmasından kaynaklandığını söyledi.

Edun, petrol ürünleri ithalatı için yapılan yüksek harcamalar nedeniyle Devlet Başkan Bola Ahmed Tinubu'nun benzin sübvansiyonunu kaldırdığını ifade etti.

KARARLI ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR

Bakan Edun, ekonomik büyümeyi engelleyen bu sorunun ele alınması için kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

SÜBVANSİYON KALDIRILDI AKARYAKIT FİYATLARI YÜKSELDİ

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.

Ülkede 1 Ağustos'tan bu yana hayat pahalılığına karşı protestolar sürüyor.