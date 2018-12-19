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Nijerya'nın eski Genelkurmay Başkanı öldürüldü

Nijerya'nın eski Genelkurmay Başkanı Alex Badeh'in suikasta uğradığı bildirildi.

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Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) basın sözcüsü Ibikunle Daramola, basına yaptığı açıklamada, kısa süre önce emekli olan 61 yaşındaki eski Genelkurmay Başkanı Badeh'in, başkent Kefi-Abuja yolunda, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından aracının içinde öldürüldüğünü duyurdu.

Daramola, NAF personeli ve Genelkurmay Başkanı Ebubekir Sıddık adına Badeh'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Badeh, Genelkurmay Başkanlığı görevini 2015 ve 2016'da yürütmüştü.

Badeh'in de aralarında olduğu 17 üst düzey yetkili hakkında, 2016'da, askeri harcamaların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla dava açılmıştı.

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