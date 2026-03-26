Nijerya'da kum ocağı faciası: Çok sayıda kişi can verdi

Nijerya'dan acı haber geldi. Kano eyaletinde bir kum ocağında yaşanan göçük, birçok işçinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Olay, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı ve iş güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

KUM OCAĞINDA GÖÇÜK

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir kum ocağında meydana gelen göçükte çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kano eyaletine bağlı Ridawa köyünde bir tuğla üretim alanındaki kum ocağı çöktü.

Göçük nedeniyle çok sayıda işçi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başladığını belirtti.