  • Nijerya'da kum ocağı faciası: Çok sayıda kişi can verdi
Dünya

Nijerya'da kum ocağı faciası: Çok sayıda kişi can verdi

Nijerya'nın Kano eyaletine bağlı Ridawa köyünde bir tuğla üretim alanındaki kum ocağında meydana gelen göçük, çok sayıda işçinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, göçüğün boyutu tüm ülkede endişeyle karşılandı.

AA26 Mart 2026 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Nijerya'dan acı haber geldi. Kano eyaletinde bir kum ocağında yaşanan göçük, birçok işçinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Olay, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı ve iş güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

KUM OCAĞINDA GÖÇÜK

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir kum ocağında meydana gelen göçükte çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kano eyaletine bağlı Ridawa köyünde bir tuğla üretim alanındaki kum ocağı çöktü.

Göçük nedeniyle çok sayıda işçi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başladığını belirtti.

  • Kano kum ocağı göçüğü
  • Nijerya Ridawa
  • kum ocağı faciası
  • Kano eyaleti
  • arama kurtarma

