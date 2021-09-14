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Dünya

Nijerya'nın kolera ile mücadelesi sürüyor

Nijerya'nın, Kovid-19 salgınının yanı sıra kolera salgınıyla da karşı karşıya olduğu bildirildi.

AA14 Eylül 2021 Salı 19:47 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 19:47
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkede kolera salgını, 1 Ocak-5 Eylül tarihlerinde başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 69 bin 925 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 2 bin 323 kişi yaşamını yitirdi.

NCDC'ye göre, salgından etkilenen birçok topluluğun ulaşılması zor bölgelerde olduğu göz önüne alındığında, toplam sayının açıklanandan daha fazla olabileceğine dair endişeler var.

Ülkede en çok 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklar koleradan etkileniyor. Bu yaş grubundaki ölüm oranı yüzde 3,3 olarak kayıtlarda yer alıyor.

- Ülkede Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Nijerya'da, 9 Temmuz'da, Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edilmesinin ardından vaka sayıları artmaya başladı.

Ülkede şimdiye kadar 199 bin 538 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 bin 619 kişi yaşamını yitirdi.

Diğer yandan, kolera ve Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen ülkede, doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grevini sürdürüyor.

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