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Dünya

Nijerya'nın kuzeyinde 1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1 milyar varillik ham petrol rezervi bulundu.

AA13.02.2020  15:55 - Güncelleme: 13.02.2020  15:55

Nijerya Petrol Kaynakları Devlet Bakanı Timipre Slyva, başkent Abuja'da düzenlenen 2020 Nijerya Uluslararası Petrol Zirvesinin (NIPS) kapanışında açıklama yaptı.

Slyva, "Nijerya'nın kuzeydoğusunda yapılan araştırmalar neticesinde bölgede yaklaşık 1 milyar varillik ham petrol rezervi keşfedildi." dedi.

Araştırma sonuçlarının sevindirici olduğunu kaydeden Slyva, "Bu veriler bölgenin jeolojik yapısını ortaya koyuyor ve önemini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Sylva petrol arama çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, "2002 yılında 22 milyar varil petrol rezervimiz bulunuyordu. Bu oran 2007'de 37 milyar varile yükseldi. 2007'den bugüne ise sadece 37,5 milyar varile yükseldi." dedi.

Nijerya'da yatırımcılar için büyük fırsatlar olduğunu kaydeden Sylva, ancak ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

DÜNYADA PETROL REZERVLERİNİN YÜZDE 3,1'İ NİJERYA'DA

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37,5 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya'nın günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yaptığı ancak en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.

Nijerya’nın kuzeydoğusunda Boko Haram militanlarının, 2017 yılında Borno eyaletinde petrol arama ekibine düzenledikleri saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, ekipteki bazı kişiler de kaçırılmıştı.

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