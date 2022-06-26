Nijerya'nın Zamfara eyaletinden bireysel silahlanma çağrısı

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle halkın silahlı çetelere karşı kendilerini savunması için bireysel olarak silahlanmaları gerektiğini belirtti.

Bu kararın Eyalet Valisi Bello Matawalle'nin tarafından alındığını aktaran Dosara, "Silah alın ve kendinizi savunmayı öğrenin." ifadesini kullandı.

Dosara, silah edinmek isteyenlerin eyaletin 19 bölgesinde başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Matawalle'nin ayrıca eyaletteki dört pazarın geçici olarak kapatılması talimatı verdiğini aktaran Dosara, bu bölgelerde motosiklet kullanılmasının da yasaklandığını duyurdu.

Eyalet, beş yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.